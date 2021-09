© Monster Bewerbungsgespräche stehen im Mittelpunkt der Kampagne von Monster.de.

Das Bewerbungsgespräch ist für viele eine Situation mit Schweißpotenzial. Was antwortet man auf typische Fragen aus der Personalabteilung? Monster.de macht die Antworten zum Inhalt einer großen Audiokampagne. Tenor: Richtig oder falsch gibt es nicht. Die Audio-Brand-Kampagne, die von Out of Home flankiert wird, markiert für das Karriereportal den Saisonstart für Jobsuchende.