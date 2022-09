© New Work Onlyfy by Xing: neuer Name, neues Logo

Das Karrierenetzwerk Xing benennt sein umsatzstarkes Geschäft rund um Personalbeschaffung um: Künftig soll das Recruiting-Segment unter dem Namen Onlyfy firmieren. Die beiden bisherigen Marken – Xing-E-Recruiting sowie Prescreen – sind damit Geschichte. Das hat HORIZONT exklusiv erfahren. Die neue Marke platziert die Xing-Muttergesellschaft New Work in dieser Woche im Personaler-Markt – passend zur stattfindenden HR-Leitmesse "Zukunft Personal Europe" in Köln.