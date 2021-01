© Pixabay.com Glück im Job findet nicht jeder

Ein Job in der Werbebranche hat allerlei zu bieten, keine Frage. Gute Aufstiegschancen zum Beispiel, auch die Mitarbeiterförderung und die Vernetzungsmöglichkeiten werden als überdurchschnittlich bewertet. Doch so richtig zufrieden werden Marketing-Fachleute in ihrem Job offenbar selten. Das suggeriert zumindest eine Studie von Savoy Stewart.