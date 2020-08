Umweltschutz und Haltung sind gefragt

Insbesondere in Ländern, in denen die Zahl der am Coronavirus Erkrankten wieder zugenommen hat, stieg auch die Besorgnis der Bevölkerung im Juli wieder an. So zum Beispiel in Spanien, wo es im Juni noch 32 Prozent waren, auf aktuell 44 Prozent, in den USA von 30 auf 35 Prozent und in Australien von 20 auf 26 Prozent. Verbraucher befürworten die Lockerungen von Seiten der Regierungen insgesamt um neun Prozentpunkte weniger als bei der letzten Erhebung (im Juni waren es noch 28 Prozent, heute sind es 19 Prozent).Auch stehen die Menschen ihren jeweiligen Regierungen immer kritischer gegenüber. So empfinden weltweit zwei von fünf Umfrageteilnehmern das Vorgehen ihrer Staatsoberhäupter gegen die Pandemie als nicht ausreichend und 29 Prozent sind mit dem Vorgehen ihrer Regierung insgesamt unzufrieden. In den USA, wo momentan mit am meisten Corona-Infektionen auftreten, ist der Anteil der Kritiker am Vorgehen der Regierung von 36 Prozent im Mai auf heute 48 Prozent gestiegen. Einen vorschnellen Abbau aller Beschränkungen wünscht sich die Bevölkerung mehrheitlich nicht.Auch wenn die Auswirkungen der Corona-Krise auf den eigenen Lebensalltag nach Einschätzung der Befragten sinken, sind viele Menschen besorgt, dass eine weitere Infektionswelle folgen könnte. 51 Prozent gaben an, sich über neue Corona-Wellen Gedanken zu machen, auch das Verhalten anderer beunruhigt viele Menschen. 68 Prozent werden wütend, wenn sie beobachten, dass sich andere nicht an die Regeln halten.Eine kurzfristige wirtschaftliche Erholung werde für viele Länder schwer, so Kantar. Fast drei Viertel der Bevölkerung (73 Prozent) geben an, dass ihr Einkommen durch die Pandemie beeinträchtigt sei, was auch die Prioritäten in vielen Bereichen verschoben habe. Beispielsweise waren von den im Juli Befragten 64 Prozent der Meinung, aufgrund der Krisensituation bei der Finanzplanung vorausschauender handeln zu müssen. Einige haben gleichzeitig dennoch die Rettung der regionalen Infrastruktur im Blick und geben zu 28 Prozent an, die lokale Wirtschaft durch Einkäufe in Geschäften in ihrer Umgebung unterstützen zu wollen.Trotzdem wird nach wie vor und mit zunehmender Tendenz auch auf die Preise geachtet: Im April taten das laut eigenen Angaben etwas mehr als die Hälfte der Befragten (56 Prozent), heute sind es bereits zwei Drittel (67 Prozent). Sonderangebote und Preisaktionen rücken damit weiter in den Fokus der Verbraucher und erhöhen auch die Bereitschaft, andere Marken zu kaufen als bislang. Diese Entwicklung wird in vielen Fällen auch durch Werbeaktionen gefördert.Doch nicht nur Preise sind entscheidend: Im Zuge der Pandemie haben sich die Bemühungen bei 21 Prozent der Umfrageteilnehmer verstärkt, sich umweltbewusstere Verhaltensweisen anzueignen, was sich ebenfalls auf die Produktwahl auswirkt. "Trotz der Herausforderungen, denen wir uns alle stellen, sehen wir in unseren Daten einen wachsenden Wunsch nach Veränderung und Erneuerung", sagt Rosie Hawkins, Chief Innovation Officer bei Kantar. "Ökologische Beweggründe und die Erwartung an Marken, positive Veränderungen herbeizuführen, waren für viele schon länger wichtig, aber wir sehen diesbezüglich einen neuen Schwerpunkt."Tatsächlich äußerten alle sechs von Kantar in der letzten Welle ermittelten Krisentypen in der Pandemie den Wunsch, Umweltprobleme als Priorität zu behandeln. 22 Prozent der Verbraucher weltweit empfinden Umweltfragen als relevanter denn je, 51 Prozent sind der Meinung, dass derartige Themen nach wie vor wichtig sind. Hier zeigen sich allerdings Meinungsunterschiede bei den einzelnen Gruppen von Krisentypen. Während 73 Prozent der "guten Bürger" Umweltfragen jetzt besonders oder weiterhin für wichtig halten, ist das nur bei 67 Prozent der "Vogelstrauße" der Fall (siehe Grafik).



© Kantar Abfallreduktion sowie das Eindämmen der Luft- und Wasserverschmutzung stehen bei den umweltaffinen Verbrauchern ganz oben auf der Prioritätenliste, dicht gefolgt von der Herstellung und dem Erwerb hochwertiger, nachhaltiger Produkte und der Förderung von lokaler Produktion.Diese erhöhten Qualitätsansprüche haben auch zur Folge, dass Verbraucher von Marken immer öfter erwarten, Wegweiser des Wandels zu sein. Im April sahen das noch 17 Prozent so, inzwischen sind es schon 25 Prozent. Das könne für Marken eine große Chance sein, sagt Joachim Bacher, Director Trends & Futures bei Kantar: "Unsere Daten zeigen trotz zunehmender Preissensibilität Chancen für Marken auf, wenn sie der Nachhaltigkeit von Produkten und der Reduzierung der Umweltbelastung Priorität einräumen."