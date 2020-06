Methodik Zwischen dem 28. Mai und 1. Juni 2020 wurden insgesamt 7.012 Online-Interviews mit Erwachsenen (16+) durchgeführt, die in den G7-Staaten Kanada (1.003), Frankreich (1.001), Deutschland (1.001), Italien (1.003), Japan (1.003), Großbritannien (1.000) und den USA (1.001) leben. Die Interviews wurden online mit dem Kantar-Online-Panel als Stichprobenquelle durchgeführt.

Die Daten wurden nach Alter, Geschlecht und Bildung für jedes Land im Bezug auf die Bevölkerungsgröße gewichtet. Für die Ergebnisse über alle G7-Länder hinweg wurden die Länder entsprechend ihrer Bevölkerungsgröße gewichtet.

Vielen der über 7000 Befragten aus den G7-Staaten Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und den USA (siehe Kasten) bereiten vor allem die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise Sorgen: So glauben 61 Prozent der Studienteilnehmer, dass ihre nationale Volkswirtschaft ein bisschen oder sogar viel schwächer sein wird, als vor dem Ausbruch des Coronavirus.Eine weitere wichtige Erkenntnis der Kantar-Studie: Die allgemeine Zustimmung und das Vertrauen in die Regierung haben im Vergleich zur vorherigen Erhebungswelle abgenommen. Über alle G7-Staaten hinweg befürwortet mittlerweile weniger als die Hälfte der Menschen den Umgang ihrer Regierung mit der Pandemie (48 Prozent). Im April lag der Wert noch bei 50 Prozent, im März gar bei 54 Prozent. Allerdings gibt es dabei erhebliche Unterschiede innerhalb der einzelnen Länder: So gingen bis auf Japan (37 Prozent, +7 Prozentpunkte) die Zustimmungswerte für die Regierungen zurück: In Kanada liegt der Wert mit 70 Prozent (-4 Prozentpunkte) noch am höchsten, es folgt Deutschland mit 65 Prozent (-2 Prozentpunkte). Dahinter rangieren Italien (65 Prozent, -6 Prozentpunkte), USA (42 Prozent, -4 Prozentpunkte), Frankreich (41 Prozent, -2 Prozentpunkte) und Großbritannien (51 Prozent, -18 Prozentpunkte).Des Weiteren gibt nur die Hälfte der Befragten aus den G7-Staaten an, in gewissem Maße darauf zu vertrauen, dass ihre Regierung in Zukunft die richtigen Entscheidungen treffen wird. Über alle berücksichtigen Länder hinweg weist die Studie dabei einen Rückgang von 9 Prozentpunkten seit März aus. Bemerkenswert: In Deutschland bleiben die Vertrauenswerte bei 67 Prozent (+- 0 Prozentpunkte) als einzigem Land stabil.Auch zum Thema Corona-Tracing-App hat der Marktforscher die Probanden befragt: Über die Hälfte (52 Prozent) gibt an, dass sie eine solche Kontaktverfolgungs-App verwenden würden, um andere Nutzer zu benachrichtigen, wenn sie Kontakt mit einem Corona-Infizierten hatten. Bei den übrigen Studienteilnehmern, die keine App verwenden woll, ist die Sorge vor mangelndem Datenschutz (62 Prozent) das Haupthindernis für die Akzeptanz der App. "Wenn Gesellschaften in die 'neue Normalität' übergehen, zeigen sich die üblichen Differenzen in der Gesellschaft. Gelang es vorher in Zeiten einer großen nationalen Krise breite Mehrheiten der Bevölkerung für die erforderlichen Notmaßnahmen zu gewinnen, wird das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Regierungen auf eine neue Probe gestellt", sagt, Director der Public Division in Deutschland. Daher sei es für die Regierungen von entscheidender Bedeutung, die nun einsetzenden Lockerungen, die nicht alle gesellschaftlichen Bereiche zeitgleich erfassen können, gut zu begründen."In dieser Phase der Krise verstetigt sich das große Ausmaß der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise in allen G7-Staaten. Dessen ungeachtet können wir aber auch erkennen, dass eine breite Mehrheit der Bevölkerungen in den G7-Staaten bereit ist, die 'neuen Normen' mitzutragen. Entscheidend wird sein, mit welchem inneren Zusammenhalt die jeweiligen Gesellschaften die Zeit nach der Krise gemeinsam angehen", so Leven weiter.Die komplette Studie gibt es hier zum Download . tt