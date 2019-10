© Netto

Die Motive kommen unter anderem im Social Web zum Einsatz

So ganz wohl scheint er sich nicht zu fühlen: Kein Wunder, denn schließlich ist der Mann auf dem aktuellen Netto-Werbemotiv splitternackt - nur sein "bestes Stück" wird von einem Kopfsalat verdeckt. Dass Netto mit seiner Kampagne provoziert und mit den Motiven echte Hingucker liefert, ist Teil der Strategie. Schließlich will die Handelskette mit dem Auftritt auch ein Stück weit ihre Kunden umerziehen. Die Message: Nacktheit ist vor allem in der Frischeabteilung wichtig. Denn wer in der Obst- und Gemüseabteilung auf Plastikverpackungen verzichtet, der sorgt für weniger Plastikmüll und schont die Umwelt.Die Kampagne startet Anfang dieser Woche und läuft zunächst bis Ende Oktober. Die Werbemotive, auf denen neben Männern auch Frauen zu sehen sind, werden vorwiegend im Social Web gestreut. Zudem macht Netto am Point of Sale in Form von Plakaten, Aufstellern und Deckenhängern auf sein ausgebautes Angebot an hüllenlosem Obst und Gemüse aufmerksam, für das in den Frischeabteilungen eigene Mitteltische platziert wurden."Unser Sortiment bietet bis zu 100 unverpackte Artikel in der Obst- und Gemüseabteilung. Darauf wollen wir die Aufmerksamkeit unserer wöchentlich 21 Millionen Kunden lenken – der Umwelt zuliebe. Denn wer unverpackt kauft, der spart Plastik und hilft, Verpackungsmüll zu reduzieren. Das ist uns bei Netto ein wichtiges Anliegen", sagt Christina Stylianou, Leiterin der Unternehmenskommunikation bei Netto Marken-Discount. mas