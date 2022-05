Wohl nirgends sonst werden noch so viele Briefe verschickt, Faxe gesendet, Unterlagen gelocht und Anträge abgestempelt wie in Arztpraxen, Krankenhäusern und Versicherungen. Und dass man als Patient unveränderliche Daten wie Körpergröße und Alter in ein und demselben Krankenhaus immer und immer wieder auf unzählige Formulare schreiben muss, ist wohl auch ein Zustand, der sich nicht ändern lässt.





Meine AOK–Spot: "Monster" Die AOK hat offenbar verstanden, dass viele Versicherte die Zettelwirtschaft als bürokratischen Albtraum wahrnehmen. Daher hat die Krankenkasse, bei der mit rund 27,1 Millionen Menschen rund ein Drittel der deutschen Bevölkerung versichert ist, jetzt eine App entwickelt, mit der Versicherte viele Prozesse ganz ohne Briefe, Stempel, Faxgerät und Co. erledigen können und die daher den lästigen Papierkram ersetzen soll.



Um die App bekannt zu machen und sich als digitaler Vorreiter zu positionieren, startet die AOK nun eine Online- und Social-Media-Kampagne. Die ist schon deshalb besonders, weil sie nicht einfach die Funktionen der Applikation vorstellt, sondern mit dem Horror spielt, der bislang von dem Papierkram ausgelöst wird. So werden in einem Werbefilm herkömmliche Büroartikel zu furchteinflößenden Monstern.

