© Check24 David Hasselhoff ist Teil der neuen Check24-Kampagne

Die Sitcom-TV-Familie bei Check24 ist Geschichte, stattdessen geht es jetzt bei zwei Late-Night-Moderatoren um den besten Preisvergleich. Die beiden Protagonisten hatten in ihrem ersten Auftritt mit David Hasselhoff gleich einen ganz großen Namen zu bieten. Der US-Schauspieler gibt in dem TV-Spot erwartungsgemäß seinen Klassiker "I've been looking for Freedom" zum besten und leitet damit nahtlos zum eigentlichen Thema des Spots über: die Suche nach den besten Urlaubsreisen.