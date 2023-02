In den 2010er Jahren kam dank ihrer hohen medialen Präsenz niemand an Paris Hilton vorbei. Auch als Werbefigur machte sie sich damals einen Namen, unter anderem mit einem vieldiskutierten Spot für die US-Fastfood-Kette Carl's Jr. aus dem Jahr 2005, in dem die Hotelerbin leichtbekleidet einen Bentley wäscht und dabei lasziv in einen Burger beißt.





Inzwischen ist es etwas ruhiger um die heute 42-Jährige geworden. Zuletzt sorgte die im September 2020 erschienene Youtube-Doku "This is Paris" für Gesprächsstoff und überraschte viele mit den teils düsteren Einblicken in Paris' Kindheit und Jugend. Nun soll sie als neues Werbegesicht für Klarna auftreten.



"Paris Hilton ist eine Vorreiterin in den Bereichen Mode, Technologie und Wirtschaft — Bereiche, die Klarna sehr vertraut sind", sagt David Sandström, CMO von Klarna. "Ihre Fähigkeit, Trends immer einen Schritt voraus zu sein, ihr Einkaufstalent und die Tatsache, dass unsere Kund:innen mit ihr aufgewachsen sind, machen Paris zur perfekten Partnerin für diese Kampagne." Klarna wirbt mit Paris Hilton Regie führte die ukrainische Grammy-Preisträgerin Tanu Muino, die vor allem für ihre Arbeit mit Musikerinnen und Musikern wie Harry Styles, Cardi B, Lil Nas X und Lizzo bekannt ist. Die 'That's Smoooth'-Filme mit Paris in der Hauptrolle spielen in einer Art glamourösen Traumwelt inklusive Pomp und Glitzer, passend zu dem Lifestyle, für den das Testimonial bekannt ist. Anspielungen auf die Mode der 2000er und humoristische Elemente sind ebenfalls Teil der Spots.

