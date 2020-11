© Samsung Die neue Samsung-Kampagne zu QLED-TVs spielt mit dem Klischee von verrückten Forschern

Den meisten Endverbrauchern ist Samsung hauptsächlich dank seiner Consumer-Electronics-Produkte bekannt, wie der Reihe der Galaxy-Smartphones - oder auch der QLED-Fernsehbildschirme. Für eben diese wirbt der südkoreanische Tech-Riese jetzt in vier humorvollen Spots, die in Zusammenarbeit mit Leo Burnett entstanden sind. Für das B2B-Segment hat wiederum Muthmedia einen futuristischen Film abgedreht, der Samsung als Vorreiter in Sachen Chip-Technologie inszeniert.