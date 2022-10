Das Pinterest Trends-Tool ist künftig nicht mehr nur in den USA, UK und Kanada verfügbar, sondern wird nun auf 22 Sprachen und 30 weitere Länder ausgeweitet. Dadurch werden Werbungtreibenden in diesen Ländern umfassende Insights zur Performance von Top-Suchbegriffen auf der Plattform zugänglich gemacht. Die Funktion ist auf allen Oberflächen nutzbar und für Desktop und Tablets optimiert.

Bessere Messbarkeit und Kontrolle

Im Einzelnen setzt sich das Trends-Tool aus verschiedenen Komponenten zusammen. So gewährt das Widget auf der Startseite von Pinterest Trends Marketern einen Einblick in die Trends unter ihren aktiven Followern der letzten 90 Tage. Auch kann über das Tool nach demografischen Merkmalen sowie Themen, Zeiten und Orten gesucht werden. Und auch Trendtypen - wie etwa saisonale Trends - werden Werbungtreibenden ausgespielt.Ein Beispiel für ein deutsches Unternehmen, das Pinterest Trends bereits für die erfolgreiche Optimierung seiner Kampagnen-Performance einsetzte, ist der Automobilhersteller. Ziel war es, eine Kampagne auf einzigartige und beliebte Lebensereignisse und Events auf Pinterest auszurichten, darunter Auto-Date-Ideen und Autokino-Filme. Laut Pinterest konnte Audi durch die Integration dieser Trends einen 2,6-fach höheren Ad Recall Lift und um 21 Prozent höhere CTRs erreichen (Pinterest Brand Lift-Studie, Deutschland, Juni–Juli 2021).Die neue Pinterest-API für Conversions, bei der es sich um eine Server-zu-Server-Lösung handelt, ermöglicht Werbungtreibenden in erster Linie das Targeting sowie das anschließende Controlling ihrer Kampagnen zu verbessern. Erste Ergebnisse von Unternehemen, die das Tool bereits angewandt haben, zeigen Pinterest zufolge unter anderem, dass die API für Conversions als Performance-Katalysator für Pinterest-Werbungtreibende wirkt. Es ergaben sich eine durchschnittliche Verbesserung der Cost per Action (CPA) um 14 Prozent für oCPM-Kampagnen, wenn sowohl die Conversion-API als auch Tags genutzt wurden (verglichen mit nur Tags) sowie ein durchschnittlicher Anstieg der attribuierten Conversions um 36 Prozent, wenn sowohl die Conversion-API als auch Tags genutzt wurden (verglichen mit nur Tags).