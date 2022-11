So geht die Deutsche Telekom in den Jahresendspurt - und darüber hinaus

© DTAG Der TV-Spot wird bis Ende des Jahres laufen

Eine schon fast floskelartige Frage will die Deutsche Telekom in ihrer neuen Weihnachtskampagne mit einer positiven Kraft versehen: "Wie geht’s Dir?" Diese Frage bekommt ein überarbeiteter Lehrer, den die Zuschauer in dem Werbespot durch seinen zermürbenden Tag begleiten, am Ende von seiner Kollegin gestellt. Gut, dass Du mich das fragst, antwortet der Lehrer, den Tränen nahe. Die Menschen sollten sich mehr umeinander kümmern, sich häufiger vergewissern, dass es anderen gut geht, findet die Telekom und hat dieses Thema für die Weihnachtskampagne in den aktuell herausfordernden Zeiten ausgewählt.