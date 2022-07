Die Kernaussage der Kampagne mit dem Titel "Never settle, never done": Frauen sollten nie aufhören, nach noch höheren Zielen zu streben.





Der 90-Sekünder zur Uefa Frauenfußball-Europameisterschaft, die gerade gestartet ist, setzt dafür aufstrebende Nachwuchsspielerinnen wie All-Stars in Szene. Lionesses-Kapitänin Leah Williamson, die Französin Marie-Antoinette Katoto, Alexia Putellas vom FC Barcelona, die Norwegerinnen Ada Hegerberg, Magda Eriksson und Pernille Harder vom FC Chelsea spielen mit, ebenso wie die Weltklasse-Freestylerin Rocky Hehakaija und Mädchen aus Nachwuchsmannschaften aus ganz Europa.



Auf der visuellen Ebene geht es um Schnelligkeit, technisches Können und die Qualität der Spiele. Auf der Metaebene ist das Video (Regie: Valentin Petit) ebenso ein Aufruf an Frauen, sich nach erreichten Zielen noch höhere zu setzen, wie ein Plädoyer dafür, ihnen Respekt zu erweisen: "Diese Leistungen dürfen nicht übersehen oder geschmälert werden", heißt es bei Wieden+Kennedy. "Aber wenn wir uns im Ruhm der erreichten Höhepunkte sonnen, dürfen wir nicht selbstgefällig werden, sondern müssen immer nach mehr streben. Mehr berufliche Möglichkeiten für Frauen im Fußball, mehr Investitionen und Zugang auf allen Ebenen des Sports und mehr Sichtbarkeit durch die Medienberichterstattung."

