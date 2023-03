Onygo

Frauen sind zwar immer noch mit vielen Missständen konfrontiert, aber lassen sich ihre Lebensfreude und Schaffenskraft nicht nehmen - so die Botschaft der aktuellen Onygo-Kampagne, in der auch Influencerin Diana zur Löwen mitwirkt

was Frauen tun würden, wenn es für 24 Stunden keine Männer auf der Welt gäbe Vor zwei Jahren baute der Fashion Retailer Onygo eine Kampagne rund um die Frage,. "Unbeschwerter sein", "Meinen BH zu Hause lassen" und "Im Dunklen joggen gehen" waren nur einige der Antworten. In diesem Jahr präsentiert Onygo zum Weltfrauentag einen Spot, der von ziemlich düsteren Fakten geprägt ist - aber auch viel Mut macht. Eine der Protagonistinnen ist erneut Influencerin Diana zur Löwen.

Herzstück der inhouse entwickelten Social-Media-Kampagne "Das schwache Geschlecht, huh?!" ist ein einminütiger Film, in dem Videoschnipsel mit Alltagseindrücken aus dem Leben verschiedener Frauen zu sehen sind. Sie feiern, lachen, tanzen, joggen - kurzum: genießen ihr Leben. Im harten Kontrast dazu zählt eine Stimme aus dem Off Statistiken des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend dazu auf, wie viele Frauen in ihrem Leben sexuelle Belästigung, Stalking, Gewalt oder Diskriminierung erfahren.





Und diese Fakten haben es in sich: Demnach wird jede dritte Frau in ihrem Leben mindestens einmal Opfer von Gewalt. Zwei von drei Frauen erleben sexuelle Belästigung, jede vierte wird gestalkt. Auf diese Missstände macht die Kampagne aufmerksam, demonstriert aber gleichzeitig eindrücklich, dass Frauen sich durch all das nicht unterkriegen lassen.



Die positiven Bilder voller Selbstbewusstsein und Optimismus in Kombination mit bestärkenden Statements auf dem Off transportieren die Botschaft der Kampagne als eine Art Kampfansage, die sich auch in dem Motto "Das schwache Geschlecht, huh?!" widerspiegelt. Onygo will dazu aufrufen, die nach wie vor oft von klassischen Geschlechterrollen geprägte Definition von Stärke neu zu denken und feiert gleichzeitig die Widerstandskraft und Lebensfreude aller Frauen.

"Frauen sind immer noch häufig Opfer von sexualisierter Gewalt und doch werden ihre Ängste nicht ausreichend ernstgenommen. Man muss sehr stark sein, um diesen Zustand nicht nur auszuhalten, sondern ihm mit Lebensfreude zu trotzen", so Influencerin Diana zur Löwen, die selbst in mehreren Einstellungen im Onygo-Spot zu sehen ist. Mit ihrem Content zu den Bereichen Finanzen, Karriere und Achtsamkeit richtet sich die 27-Jährige Unternehmerin vielfach gezielt an Frauen und setzt sie sich aktiv für Gleichberechtigung und mentale Gesundheit ein.



Bereits 2021 wirkte Diana zur Löwen an einer Kampagne des Fashion Retailers mit. Damals starteten sie gemeinsam eine Petition mit dem Ziel, den Weltfrauentag bundesweit zum Feiertag zu machen. "Das Thema der Onygo-Kampagne zum diesjährigen Weltfrauentag liegt mir persönlich am Herzen, weil ich zu viele Geschichten über Missstände aus meinem eigenen Umfeld kenne", so Diana zur Löwen. "Wir Frauen sollten uns unserer Stärke bewusst werden und sie feiern. Dazu ermutigt die Kampagne."



