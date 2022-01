© Netto Zum Auftakt der Olympischen Winterspiele tritt Netto in den Wettkampf mit Skispringer Markus Eisenbichler.

Für viele Sponsoren der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking ist das Event schon vor dem Start ein kommunikatives Desaster. Der Markendiscounter Netto schreckt davor aber nicht zurück. Gemeinsam mit Skispringer Markus Eisenbichler verlegt er den Wettkampf einfach an den Herd. In den "Kulinarischen Winterpielen" soll der Spitzensportler beweisen, dass er auch am Herd Flughöhe erreichen kann.