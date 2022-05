© Give Back Beauty Der Duft von Billie Eiligh ist jetzt auch in Deutschland zu haben.

In den USA ist der Duft schon seit vergangenem Jahr zu haben, jetzt kommt "Eilish", benannt nach der lässigen Sängerin, auch nach Europa. Der Verkaufstart in Deutschland bei Douglas wird von einer groß angelegten Kampagne begleitet. Für den Beauty-Konzern gehört die Markteinführung zu einem der Key-Launches in diesem Jahr. Vor allem die junge, digitale Zielgruppe soll damit erreicht werden.