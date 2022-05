© DAZN DAZN und Disney werben rund um das Finale der diesjährigen Uefa Champions League für eine neue Star-Wars-Serie.

In den USA sind besondere Spots zum Super Bowl nicht nur üblich, sondern Kult. DAZN und Disney versuchen, die Praxis der Sonderspots auch hierzulande zu etablieren: Zum Finale des Uefa Champions-League-Finales am Samstag warben sie mit einem extra produzierten Video für den ganz großen (Sport-)Moment. In der Rolle des Jedi: Fußballnationalspieler Ilkay Gündogan.