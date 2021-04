Kampagne "We the Power"

© Patagonia/Joppe Rog Ursula und Michael Sladek, zwei der "Schönauer Stromrebellen", haben in dem Film einen Auftritt

Nachhaltigkeit und gesellschaftliches Engagement sind Werte, für die man Patagonia kennt. Nun weitet die Bekleidungsmarke ihr Betätigungsfeld aus. In der Kampagne "We the Power", der bisher größten des Unternehmens in Europa, stellt Patagonia europäische Bürgerstrom-Initiativen vor - und wirbt damit für eine "saubere Energiewende" auf lokaler Ebene. Birgit Großmann, Leiterin der regionalen Marketing- und Umweltstrategien von Patagonia, erklärt, was das Unternehmen damit bezweckt.