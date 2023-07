Yes, we're Open

Für die Restaurant-, Hotel- und Casinokette Hard Rock Café steht Fußballikone Lionel Messi hinterm Herd.

Die Restaurantkette Hard Rock Café und Fußballikone Lionel Messi gehen in die Verlängerung: Nachdem beide Parteien bereits 2020 ihre Partnerschaft mit einer exklusiven Modelinie des Weltmeisters gefeiert haben, kommt nun ein eigenes Sandwich auf den Markt. Die Kampagne dazu liefert die Madrider Kreativagentur Yes, we're Open.

Lionel Messi zählt zu den besten Fußballern der Welt und konnte im Laufe seiner Karriere einige Rekorde auf dem Rasen vorweisen. Aufgrund s