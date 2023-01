Mit diesen drastischen Bildern appelliert das Familienministerium an die Demokraten in uns

© BMFSFJ Auf die Menschen prasselt derzeit so einiges ein

Dass die Demokratie ein Geschenk ist, das es dauerhaft zu verteidigen gilt, haben bereits Anfang 2021 die verstörenden Angriffe auf die politischen Institutionen der USA und vor wenigen Tagen die Erstürmung des brasilianischen Regierungsviertels durch radikale Anhänger von Ex-Präsident Jair Bolsonaro gezeigt. Umso wichtiger ist die Kampagne einzuschätzen, mit der das Bundesfamilienministerium nun all jene würdigt, die sich in Zeiten wirtschaftlicher und sozialer Probleme und zunehmender gesellschaftlicher Spaltung für die Demokratie in Deutschland einsetzen.