© Schwäbisch Hall Die Schwäbisch Hall will nicht nur Steine, sondern auch den Traum von mehr Platz finanzieren

Endlich in den eigenen vier Wänden leben, keine Mieterhöhungen mehr aufgebrummt bekommen - und irgendwann auch keinen Kredit mehr abzahlen müssen: der süße Traum vom Eigenheim ist gerade in unsicheren Zeiten wie diesen zum Massenphänomen geworden. Die Schwäbisch Hall will davon profitieren. In einer neuen Werbekampagne positioniert sich die mit mit rund 7 Millionen Kunden größte deutsche Bausparkasse als Unternehmen, das nicht einfach nur Steine und Mauern finanziert, sondern die Träume der Verbraucher Wirklichkeit werden lässt.