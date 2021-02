© PwC PwC wirbt für Transformationsprozesse

Wohl nie zuvor waren die Deutschen angesichts der unsicheren Aussichten in der Corona-Pandemie so zweigeteilt, was den Ausblick aufs neue Jahr angeht, wie 2021: Laut einer Studie von PwC blicken 49 Prozent der Deutschen ab 18 Jahren mit Hoffnung, aber auch 40 Prozent mit Sorge auf die nächsten Monate. Aber: 69 Prozent der Befragten sind der Überzeugung, dass die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen durch die Krise mehr Gutes als Schlechtes bewirken. In einer neuen Kampagne will das Beratungsunternehmen deshalb nun bei Unternehmen dafür werben, diese herausfordernden Zeiten als Chance zu begreifen und Transformationsprozesse anzustoßen. Entwickelt wurde der Auftritt von Ogilvy.