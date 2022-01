Vor gut einem Jahr hatte Peugeot das neue Gesicht der Marke präsentiert. Jetzt rollt mit dem Peugeot 308 das erste Modell in den Handel, das das neue Logo der Stellantis-Tochter ziert. Der Hingucker steht für Design, Innovation und Fahrspaß in der Kompaktklasse, also im härtesten Segment der Autobranche und soll neue Kundinnen und Kunden von der Marke überzeugen.

Peugeot 308

Genau hier setzt die Launchkampagne an, die einerseits mit einem Kettenkarussell auf die französische Leichtigkeit des Seins setzt und andererseits den neuen Peugeot 308 vorstellt. "Wir sind stolz, dass das der neue PEUGEOT 308 im Oktober 2021 mit dem 'German Car of the Year'-Award in seinem Segment ausgezeichnet wurde. Nun möchten wir auch mit unseren Kundinnen und Kunden die neuen Features und innovativen Antriebsvarianten des neuen Markengesichts von Peugeot teilen", erklärt, Geschäftsführer von Peugeot Deutschland, die Ziele der werblichen Kommunikation. So spielt unter anderem an neue Peugeot i-Cockpit eine Rolle, dessen Infotainmentsystem intuitiv zu bedienen ist und vernetzt ist. Zudem steht das Modell für die Transformation der Antriebstechnologie bei der Stellantis-Tochter. Neben den klassischen Verbrennern gibt es das Fahrzeug auch mit zwei Hybrid-Varianten.