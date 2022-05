Fidelity zeigt in Retrospektiven, was im Leben wirklich zählt

© Fidelity Kinder kosten viel Geld - aber das ist es allemal wert, so die Botschaft der neuen Fidelity-Kampagne

Wenn man die Zeit zurückdrehen und sein Leben noch einmal leben könnte - würde man dann alles wieder genauso machen wie es war? Diese Frage stellt Finanzdienstleister Fidelity in den Mittelpunkt einer crossmedialen Kampagne aus der Feder der Düsseldorfer Agentur Die 744. In zwei emotionalen Spots geht es um das Gründen einer Familie und um die Entwicklung einer Liebesbeziehung in der Großstadt - und darum, was das alles kostet.