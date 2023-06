Stephie Braun

Das neue Produkt verfügt über spezielle Massagedüsen

Die Sextoy-Marke Womanizer, bekannt für ihren gleichnamigen Druckwellenvibrator, präsentiert in einer neuen Kampagne den "Wave" – einen Duschkopf mit Intimmassagefunktion. In intimen Kurzfilmen erzählen dazu drei Frauen von ihren persönlichen Erfahrungen und angenehmen Momenten unter der Dusche.

Mit dem Slogan "Dive into new waters" wirbt die Sexspielzeug-Marke Womanizer für ihren neuesten Produktlaunch: den sogenannten "Wave". Auf der We