Deutsche Telekom

Screenshot aus der Telekom-Kampagne "Eine Nachricht von Ella"

Die Deutsche Telekom hat am Montag eine Kampagne zum Thema Deepfakes gestartet. Mit der Aktion "ShareWithCare" mahnt der Bonner Telekommunikationskonzern einen verantwortungsvolleren Umgang mit Bilder und Daten an. Dabei richtet sich die Telekom vor allem an Eltern, die oftmals allzu unbedacht Fotos und Videos ihrer Kinder in den sozialen Netzwerken posten.

Es mutet an wie eine Szene aus der futuristischen Netflix-Serie "Black Mirror": In dem Deepfake-Spot "Eine Nachricht von Ella" setzt sich ein gut gela