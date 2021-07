Das hat auch Gabor aus dem bayerischen Rosenheim zu spüren bekommen. Im vergangenen Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 301 Millionen Euro - 16,9 Prozent weniger als im Jahr 2019. Die Absatzmenge der Schuhe ging ebenfalls zurück. 6,7 Millionen Paar im Vergleich zu 8,1 Millionen bedeutete einen Rückgang von minus 17,3 Prozent.



Mit Testimonial Yvonne Catterfeld soll dieser Negativtrend nun wieder umgekehrt werden. Schließlich ist die Schauspielerin und Sängerin weithin bekannt und das nicht erst seitdem sie Mitglied der Jury von "Vocie of Germany" ist.



Sie wird in einer längerfristig angedachten Kooperation auf den Sohlen von Gabor wandeln, die ersten, buchstäblichen Schritte werden dabei für die Saisons Frühjahr/Sommer 2022 sowie Herbst/Winter 2022/23 gemacht. Ausgespielt wird der Markenauftritt mit einer breit angelegten Image-Kampagne, die in reichweitenstarken Printmedien ebenso stattfindet wie Online und in Social Media.

© Gabor

Sängerin Yvonne Catterfeld mit Gabor-Chef Achim Gabor.

Bereits im Juli startete außerdem eine B2B-Fachhandelskampagne, mit der die Händler in die Kooperation eingebunden werden sollen. Entwickelt wurde die komplette Neuausrichtung gemeinsam mit der Agentur BSS Brand Communication aus Bietigheim-Bissingen. Mediastrategie und -planung werden derzeit gerade von der Agentur entwickelt.Nach zehn Jahren auf das Produkt fokussierter Imagekommunikation sei es Zeit geworden, den strategischen Fokus nun auf die Marke, auf Werte und Persönlichkeit zu legen, meint Uwe Eike Sachse, Geschäftsführender Gesellschafter von BSS. Dabei sei Yvonne Catterfeld das 'Perfect Match': "Sie ist sympathisch, vielseitig und steht für ein positives, gleichermaßen glamouröses wie bodenständiges Persönlichkeitsbild."Auch Achim Gabor, Vorstandsvorsitzender der Gabor Shoes, ist zum Auftakt der Kommunikation zuversichtlich: "Wir gehen fest davon aus, dass nach eineinhalb Jahren Corona-Frust und Ladenschließungen sich die Nachfrage nach Schuhen spürbar erholt", sagt er. Man wolle damit genau jetzt ein Zeichen setzen: "Wir haben die Kraft, in die Marke zu investieren, und wir wollen eine Aufbruchsstimmung mit Gabor wecken. Durch Yvonne Catterfelds Bekanntheit und mit erheblichem Werbedruck wollen wir die Nachfrage nach Gabor und die Abverkäufe bei unseren Handelspartnern befeuern."Das ist auch bitter nötig. Insgesamt schrumpfte das Marktvolumen von Schuhen laut Berechnungen des Handelsverbands Schuhe (BDSE) im Jahr 2020 um 13,5 Prozent auf 10,2 Milliarden Euro. In dieser Zeit verlor der stationären Schuhhandel rund 23 Prozent seiner Umsätze. Und der Trend hat sich zum Jahresanfang weiter fortgesetzt: Im Frühjahr sprach BDSE-Präsidentin Brigitte Wischnewski davon, dass der stationäre Schuhfachhandel allein in den ersten drei Monaten 2021 im Vergleich zur Vor-Corona-Zeiten schätzungsweise 1,5 Milliarden Umsatz einbüßen musste. son