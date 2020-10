Obi will die junge Zielgruppe für sich gewinnen und setzt dafür in einer bunten Web-Kampagne auf die Zugkraft junger Creator. Am Montag startete das DIY-Video-Formatin Kooperation mit drei bekannten TikTokern und Youtubern. Über einen Zeitraum von zehn Wochen werden dabei mehrere Episoden auf dem Youtube-Kanal von Obi hochgeladen, in denen die Creators sich mit Obi-Produkten an Heimwerkprojekten versuchen. Die Kreation stammt von Zum Goldenen Hirschen Köln.