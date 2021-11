© P&C Düsseldorf Topmodel-Finalistin Soulin Omar spielt die Hauptrolle im Weihnachtsspot von P&C Düsseldorf.

Traditionen zu Weihnachten kennt fast jede Familie - Peek & Cloppenburg will diese im Jahr 2021 durchbrechen. Unter dem Motto "Your Style. Your Sound. Your Christmas." zeigt das Modehaus in seiner gerade veröffentlichten Weihnachtskampagne, dass jeder so feiern soll, wie er möchte. Laut oder leise, in festlicher Garderobe oder in bequemen Klamotten. Hauptsache gemeinsam.