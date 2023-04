Schauspieler Wesley Snipes dürfte der perfekte Markenbotschafter für Retailer Snipes sein

Wer könnte als Testimonial besser zu der Streetwear-Marke Snipes passen als Wesley Snipes? Die gemeinsame Kampagne punktet mit viel Selbstironie des Hollywoodstars und zeigt, dass Snipes und Snipes nicht nur aufgrund der Namensgleichheit bestens zusammenpassen.

In dieser Woche beging die Brand, die für lässige Streetwear und trendige Sneaker steht, ihren 25. Geburtstag. Um das Event gebührend zu zelebrieren, launchte Snipes zu diesem Anlass eine neue Kampagne mit Schauspieler Wesley Snipes in der Hauptrolle. Dieser lässt in dem eineinhalb-minütigen Spot mit einer guten Portion Selbstironie den Werdegang und die Vision des Retailers Revue passieren, mit dem er sich komplett identifiziert. Und das nicht nur aufgrund des Namens, was im Film humorvoll aufgegriffen wird, sondern vor allem wegen der gelebten Street Culture. Das Kampagnenvideo wurde in New York gedreht, Konzept und Umsetzung enstanden bei Snipes Inhouse.

Snipes

Wesley Snipes erlebte seinen Durchbruch als Schauspieler Anfang der 90er Jahre mit der Basketball-Komödie "White Men Can't Jump" und wurde einem breiteren Publikum danach als Held in Actionfilmen wie "Die Wiege der Sonne", "Money Train" oder der "Blade"-Trilogie bekannt. Die deutsche Marke Snipes wiederum blickt auf eine fast ebenso lange Karriere zurück und ist mittlerweile in elf europäischen Ländern vertreten. 2019 wagte das Essener Unternehmen den Schritt in die USA und verzeichnet dank der Akquise dreier Retailer in den Vereinigten Staaten aktuell mehr als 700 Stores weltweit.Für den Snipes-Gründer und CEO Sven Voth soll das erst der Anfang sein: "25 Jahre Snipes sind ein wichtiger Meilenstein, aber wir sind noch lange nicht am Ziel! Im Sommer eröffnen wir gemeinsam mit unserem CCO DJ Khaled einen Store in Miami. Außerdem verstärken wir aktuell unsere Führungsstruktur und starten noch dieses Jahr mit einem großen Projekt im E-Com- Bereich. Ich bin stolz auf das, was wir bisher geschaffen haben und dankbar für alle, die uns auf dieser Reise begleiten!"