Mit dem Bau seines "Jedes-Zuhause"-Keyvisuals in Minecraft überträgt O2 seine Kampagne in die Gaming-Welt und macht sie dadurch auch für die jüngeren Zielgruppen direkt erlebbar. Der Social Stunt ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit von O2 und Serviceplan Bubble und wurde am 7. April live auf Twitch gestreamt. Um sicherzustellen, dass mit dem Social Stunt das Interesse einer breiten Zielgruppe geweckt würde, wurde das Keyvisual in einem fast vierstündigen Stream von deutschlandweit bekannten Gaming-Influencern und -Influencerinnen und Minecraft-Fans - darunter @ rewinside (1,7 Millionen Follower:innen auf Twitch), @ papaplatte (1,6 Millionen Follower:innen auf Twitch) sowie @ dhalucard (468 Tausend Follower:innen auf Twitch) - gebaut. Nach circa 90 Minuten Livestream wurde der Minecraft Server für die Community geöffnet. Gamerinnen und Gamer hatten dadurch Gelegenheit, jede Ecke des Gebäudekomplexes zu erkunden und im Rahmen eines Gewinnspiels einen Parcours zu absolvieren. Eine zweite Gewinnspielphase startete eine Woche später, am 14. April. Der Social Stunt generierte 270.000 Zuschauende auf Twitch, 850 Personen nahmen an dem Gewinnspiel teil.

Michael Falkensteiner, Director Brand & Marketing Communications O2 Telefónica, erklärt, warum die Aktion das Potenzial hat, besonders die junge Zielgruppe zu aktivieren: "Mit dem 'Jedes-Zuhause' in Minecraft schaffen wir in der jungen, gaming-affinen Zielgruppe Awareness für unser Internet@home-Angebot. Speziell Gamer:innen haben einen sehr hohen Anspruch an ihren Highspeed-Internetanschluss. Wir wollen mit dieser Initiative O2 in den Köpfen der jungen Menschen verankern, wenn sie an Festnetz denken. Dafür gehen wir neue Wege und übertragen unsere Kampagne in die anspruchsvolle Gaming-Welt."Begleitet wurde der Social Stunt von einer Online- und Social-Media-Kampagne. Daneben wurde die Aktion auch über eine zentrale O2-Website sowie verschiedene Gaming-Websites beworben. Auch am Point of Sale wurden (potenzielle) Kundinnen und Kunden aktiviert, am Livestream teilzunehmen. jh