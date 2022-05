© Apple Apple verspricht iPhone-Nutzern Anonymität

Wenn Werbungtreibende, Social Networks und werbefinanzierte App-Betreiber an das "App Tracking Transparency"-Framework (ATT) denken, dann löst das in der Regel Bauchgrimmen und schlechte Laune aus. Grund: Seit Apple ATT mit dem Launch von iOS 14.5 einführte, müssen iOS-User proaktiv nach der Tracking-Erlaubnis gefragt werden. Und da nur ein Bruchteil der iPhone-Nutzer Anbietern wie Facebook eine Tracking-Erlaubnis erteilt, verlieren die Werbekunden des Social Networks wertvolle Daten - und Facebook-Werbung an Effektivität und Attraktivität. Als Unternehmen, das immer zuerst an sich und seine Kunden denkt, ficht das Apple freilich nicht an. Welche Bedeutung die Privatsphäre-Offensive für die Verbraucher hat, soll jetzt eine internationale Werbekampagne vor Augen führen.