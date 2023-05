Zalando

Backgammon statt Fußball: Real-Madrid-Star David Alaba ist Testimonial für Zalandos neue Markenkampagne.

In Zeiten, in denen Männer eigentlich gar nichts mehr richtig machen können, spricht Zalando ihnen Mut zu: Im Rahmen der heute gelaunchten Marketingkampagne in den DACH-Märkten ruft der Onlinehändler ihnen das Motto zu: "Mann sein, wie man will."

Das sollte allerdings doch nicht ganz so wörtlich verstanden werden. Denn eigentlich möchte Zalando die Männer dazu ermutigen, übe