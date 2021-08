© IMAGO / Manfred Segerer The Body Shop setzt sich bereits seit 1998 gegen Tierversuche für Kosmetik ein.

Die Kosmetikmarken Dove und The Body Shop setzen sich dafür ein, dass bestehende Gesetze zum Tierschutz nicht verwässert werden: Eigentlich sind Versuche mit kosmetischen Inhaltsstoffen an Tieren in der EU schon seit 2009 verboten. Trotzdem werden solche Stoffe immer wieder in Versuchen mit Kleintieren eingesetzt. Gemeinsam engagieren sich die Marken für den Verzicht. Dafür rufen sie ihre Kundinnen und Kunden auf, aktiv zu werden und sich an einer Unterschriftenaktion zu beteiligen.