© Screenshot Oatly

Ein EU-Änderungsantrag will es Herstellern von Milchersatzprodukten verbieten, Ausdrücke wie „frei von Milch“ oder „sahniger Geschmack“ auf die Packung zu drucken - die Verbraucher könnten damit irregeführt werden. Die Hafermilchmarke Oatly reagiert mit einer Kampagne, in der sie die Kunden selbst fragt: "Are you stupid?"