Adidas

Damit sich Frauen beim nächtlichen Laufen sicher fühlen, bräuchten sie eine absurde Menge an Begleitung

Beim Laufen im Dunkeln haben Frauen Angst um ihre Sicherheit. Darauf will Adidas mit seiner neuen Kampagne "The Ridiculous Run" aufmerksam machen. Sie zeigt, dass eine Situation, in der sich Frauen beim Laufen in der Dunkelheit nicht ängstigen würden, ziemlich absurd aussähe.

Begleitet von einem ganzen Tross von Sicherheitsfahrzeugen, von mehreren Auto über Motorräder bis hin zum Quad, machen sich Läuferinnen