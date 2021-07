© Milka Milka bewirbt mit der aktuellen TV-Kampagne seine Kekse und Küchlein

Bei Milka steht die Markenkommunikation seit Anfang 2021 ganz im Zeichen der Zartheit. Das ist auch in den Sommermonaten nicht anders, in denen dank niedriger Infektionszahlen das normale Leben Stück für Stück zurückkehrt - und damit auch die Zusammenkunft von Familien und Freunden. Zu diesem Anlass bringt die Mondelez-Marke jetzt einen neuen TV-Spot an den Start, in dem es um "zarte Wiedersehen" geht.