Tinder - Green Flags Only (Video Chat)

Tinder - Green Flags Only (Block)

Tinder - Green Flags Only (Verification)

Eine computerverzerrte Stimme à la Alexa, ein eingängiger Sound und aufsteigende Herzchen, die an den Computerspielklassiker "Die Sims" erinnern: Die Dating-App Tinder hat gemeinsam mit der Londoner Kreativagentur CPB und der Regisseurin India Harris eine digitale Kampagne entwickelt, die auf die verschiedenen Sicherheitsfunktionen der Plattform hinweisen soll. Unter dem Titel "Green Flags Only" sind ab heute für vier Wochen insgesamt drei kurze Videoclips auf Tik Tok, Snapchat, Instagram, Youtube und Pinterest zu sehen – neben Deutschland auch in Großbritannien, Frankreich und Spanien.Richten soll sich die Kampagne in erster Linie an Nutzerinnen und Nutzer der Generation Z und deren Wunsch nach mehr Authentizität auf der Plattform: Laut einer im September 2021 von Opinium in Großbritannien durchgeführten Umfrage verspüren mehr als die Hälfte (57 Prozent) aller 18- bis 24-Jährigen das Bedürfnis, ihr Date auf einer tieferen Ebene kennenlernen zu wollen. 48 Prozent der 1001 Befragten gaben zudem an, Videochats und ausführliche Gespräche mit ihren möglichen Verabredungen führen zu wollen, bevor es zu einem persönlichen Treffen kommt. Das Bedürfnis nach Sicherheit spielt also bei den jüngeren Tinder-Nutzerinnen und -Nutzern definitiv eine wichtige Rolle.Anstatt auf die sogenannten Red Flags beim Online-Dating aufmerksam zu machen, stellt Tinder deshalb die Green Flags vor, auf die Singles bei der Partnersuche achten sollten. Hervorgehoben werden in der Kampagne die Foto-Verifizierung, die Video-Chat-Funktion sowie die Möglichkeit, Kontakte zu blockieren. Erstere erlaubt die Bestätigung der eigenen Identität, indem Tinder das Profilbild mit in der App aufgenommenen Fotos vergleicht. Verifizierte Nutzerinnen und Nutzer erhalten im Anschluss einen blauen Haken. Durch die in jedem Chatfenster integrierte Video-Chat-Funktion können sich Mitglieder vorab online treffen, um die Echtheit ihrer Matches zu überprüfen oder sich kennenzulernen, bevor es zu einem realen Date kommt. Das Blockieren von eigenen Kontakten ermöglicht es wiederum, zu verhindern, dass der oder die Ex oder Kolleginnen und Kollegen als potenzielle Matches angezeigt werden – unabhängig davon, ob sich die blockierte Person bereits auf Tinder befindet oder nicht.Neben dem Swipe, der ein gegenseitiges Interesse an der jeweiligen Person voraussetzt, gibt es eine Reihe weiterer Funktionen, die Tinder zu einer sicheren und belästigungsfreien Zone machen sollen. Dafür hat das Unternehmen bereits im vergangenen Jahr ein neues Reporting-Verfahren gelauncht, das es ermöglich, unangebrachtes Verhalten – beispielsweise in Chats – besser zu melden. Darüber hinaus wurden mit Does This Bother You und Are You Sure zwei weitere Sicherheitsfunktionen entwickelt, die Belästigung teilweise schon im Vorfeld verhindern sollen, indem durch den Einsatz von maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz unangemessene Sprache erkannt und gemeldet wird. hor