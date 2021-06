© Mercedes-Benz Mercedes lässt in Deutschland die Kampagne für die C-Klasse anlaufen. Gegensätze und starke Farben lassen einen hinschauen

Zeit ist Luxus. Das war ein Tenor bei dem Mercedes-Event in der vergangenen Woche in München. Und um Zeit geht es auch in der Launchkampagne für die neue C-Klasse, die gerade hierzulande angelaufen ist. Das Auto wird als Komfortzone gefeiert, die Entspannung und die Abkehr vom Alltagsstress ermöglicht. Quality Time heißt das in neudeutsch. Die Kreation des Auftritts kommt von Antoni Garage.