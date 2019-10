Der neue Opel Grandland X Hybrid4. Keine Kompromisse. Hol dir alles.

© Opel

Opel schaltet zudem Anzeigenmotive in großen Printtiteln sowie Online

Das Commercial, das ab dieser Woche auf reichweitenstarken TV-Sendern sowie in den Digitalkanälen zu sehen ist, zeigt die beiden Protagonisten bei der alltäglichen Diskussion darüber, welchen Namen das bald erwartete Kind tragen soll. Sie ist für Paul, er für Ben. Die Antwort liefern Opel und Velocity McCann ganz am Ende des Spots, als der Nachwuchs in den geräumigen Grandland X Plug-in-Hybrid geladen wird: Da sitzen nämlich die Zwillinge Paul und Ben. Die Botschaft des Rüsselsheimer Autobauers: "Keine Kompromisse. Hol dir alles."Mit der Kampagne will Opel vermitteln, dass der Hybrid-SUV souverän mit allen (Fahr-)Situationen umgeht - ganz egal ob er elektrisch angetrieben wird, mit zugeschaltetem Allradantrieb oder der Kraft eines leistungsstarken Motors: Kompromisse sind mit dem Grandland X Plug-in-Hybrid nicht nötig, so die Message des Herstellers."Der neue Grandland X Hybrid4 ist Teil der Opel-Elektro-Offensive und wird das neue Flaggschiff der Grandland-Modelle. Das SUV verbindet mit souveräner Allradperformance sowie der Energieeffizienz eines Plug-in-Hybriden das Beste aus zwei Welten, und unsere Kampagne transportiert diese Botschaft – spielerisch leicht, aber auch elegant, humorvoll und auf den Punkt", sagt, Marketingchefin bei Opel Deutschland.Die Kampagne kommt europaweit über sämtliche Kanäle zum Einsatz. Die Geschichte des Spots wird zudem in maßgeschneiderten Formaten in den sozialen Medien und in der produktorientierten Kommunikation in Print weitererzählt. Die internationale Kampagne wird in Deutschland ab Mitte Oktober zu sehen sein. Andere Märkte folgen sukzessive.Bei Velocity McCann zeichnen(Managing Director), Alison Segar (Strategie),(Executive Creative Director),(Creatives),(Client Service Director),(Account), Matthias Sporer (Account deutscher Markt),(Executive Producer) sowie(Head of Production) verantwortlich. Produziert wurde der Spot vonin Hamburg, Regie führte. Die Postproduktion übernahm. Die Musik kommt von. tt