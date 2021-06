Comedian Carolin Kebekus appelliert für One in gewohnt satirischer Manier an das Gewissen von Olaf Scholz

Vergangene Wochediesen an sein Versprechen, die UN-Nachhaltigkeitsziele bis 2030 umzusetzen. Das Video stellte den Auftakt der Reihe "Das Politikgewissen" dar, die Teil einer Kampagne der Entwicklungsorganisation One in Kooperation mit TLGG ist und prominente Comedians als Unterstützer hat. Heute nun folgt mit Carolin Kebekus' Appell an SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz das zweite satirische Video mit ernster Botschaft.