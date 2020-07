Opel - Sicher sein. Mit dem Opel Käuferschutz.

Im Mittelpunkt des Auftritts steht ein 20-Sekünder, in dem der Hersteller zusammen mit Stammagenturdie Frage stellt: "Was ist uns bei Opel wichtiger als unsere Autos?" Die Antwort: "Genau! Die Menschen, die sie fahren. Seit über 120 Jahren." Dazu zeigen Kunde und Agentur neben verschiedenen Modellen auch ganz verschiedene Menschen, die das Auto fahren: einen jungen Mann, zwei junge Frauen, einen Vater mit Kind, einen älteren Herren, eine schwangere Frau und verschiedene Familien.Alle Protagonisten sind dabei ganz unterschiedlicher Herkunft und tragen - so die Botschaft von Opel - zu einer vielfältigen, zukunftsfähigen Gesellschaft bei. Und genau das haben sie mit dem Autohersteller gemein, der innovative Technologien laut eigener Aussage für eine breite Käuferschicht greifbar macht und den Zugang dazu demokratisiert.Mit der Kampagne bewirbt Opel seine maßgeschneiderten Finanzierungsmodelle mit Käuferschutz, die das Unternehmen ab sofort bei den Händlern sowie online im Opel Store anbietet. Die neuen Rundum-sorglos-Pakete "Opel Flat for free" sowie "Plus for free" sollen dabei die Leasing- und Finanzierungsangebote der Marke ergänzen. Das Angebot passt zudem auch in die aktuelle Zeit der Corona-Krise, in der sich wohl viele Kunden angesichts der drohenden Rezession beim Autokauf absichern wollen.Die Kampagne ist in den Digitalkanälen, in Printtiteln, im Radio und auf Opel.de zu sehen und zu hören. Im TV ist der Spot dagegen vorerst nicht zu sehen. tt