Telekom Young Tarife (Spot Yacht)

Die weiteren Spots der Kampagne:

Telekom Young Tarife (Spot Lambo)

Telekom Young Tarife (Spot Polo)

Telekom Young Tarife (Spot Food)

Bei jüngeren Verbraucher_innen herrsche häufig das Vorurteil, dass die Tarife der Telekom aufgrund ihrer Preisstruktur für sie nicht in Frage kämen, sagt, Leiter Kommunikation und Vertrieb bei Telekom Deutschland. "Mit diesem Vorurteil wollen wir aufräumen. Bei uns können junge Menschen das größte und beste 5G-Netz mit Angeboten nutzen, die für sie erschwinglich sind."Tatsächlich hat die Telekom ihr Tarifangebot für Menschen zwischen 18 und 27 Jahren gerade angepasst. Neben einer Grundpreisreduzierung für Neukund_innen gibt es dabei deutlich mehr Datenvolumen: Für 19,95 Euro im Monat ist bei bei den so genannten MagentaMobil Young Tarifen 50 Prozent mehr Highspeed-Volumen enthalten. Gute Leistung zu einem angemessenen Preis, findet man in Bonn. Die neue Kampagne soll diese Botschaft nun unters Jungvolk bringen.Die von Stammbetreuerin Hamburg kreierte Kampagne arbeitet mit einem Meme-Trend, der in den sozialen Netzwerken schon seit geraumer Zeit zu beobachten ist. In mehreren Bildern wird dabei eine Geschichte erzählt nach dem Motto "Was andere denken versus wie es wirklich ist." Meistens kommt diese Mechanik zur Anwendung, wenn jemand mit einem bestimmten Klischee aufräumen will.So wie nun die Telekom. Die Kampagnenspots übermitteln in verschiedenen Vignetten eine ganz bestimmte Botschaft: "Was andere von mir denken, wenn ich erzähle, dass ich bei der Telekom bin … versus, wie es wirklich ist." Dabei haben Kunden und Agentur versucht, nah an der Lebenswelt der Generation Z zu bleiben. So wird etwa aus einer Yacht ein Tretboot, aus einer Polospielerin eine Reiterin auf dem Karussellpferd oder aus einem Nobelrestaurant ein Foodtruck.Die insgesamt vier Spots (Produktion:; Regie:) sind ab sofort auf reichweitenstarken TV-Sendern sowie Online zu sehen. Die Mediaplanung hierbei übernimmtin Frankfurt. In den Social-Media-Kanälen wird die Kampagne unter dem Hashtag #JungaberTelekom aktiviert. Dabei wird der Content kanalspezifisch angepasst und sieht dadurch etwa auf TikTok anders aus als auf Snapchat. Für Media ist hierverantwortlich. ire