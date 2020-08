© Haribo Haribo entführt die Zuschauer in unendliche Weiten

Im Februar hatte Jung von Matt/Spree den Haribo-Etat von der bisherigen Lead-Agentur Thjnk übernommen. Jetzt präsentiert JvM mit einem neuen Spot für die "Kids Voices"-Kampagne, wie es den Markenauftritt künftig gestalten will. Und zum Auftakt geht es mit der Haribo-Produktmarke Pico-Balla gleich in den Weltraum. Aber die eigentliche Überraschung liefert JvM nicht in der Kreation, sondern über frischen Wind im Mediamix.