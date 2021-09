Bubble-making NEXO | Life is in the air

Klimaneutrale Mobilität ist eines der großen Themen unserer Zeit und beschäftigt naturgegeben speziell die Automobilfirmen. Denn die über viele Jahrzehnte verbauten Verbrennermotoren haben ein zunehmend negativ behaftetes Image, während Elektro- und Hybridfahrzeuge immer stärker nachgefragt werden. Und wie schön ist doch die Vorstellung, dass Autos statt umweltschädlichen Abgasen künftig nur noch reine Luft und Wasserdampf emittieren.Dass genau diese Vision keine Zukunftsmusik, sondern bereits Realität ist, will das Team vondurch eine besondere Art der Visualisierung für Hyundais Modell Nexo demonstrieren. Um sichtbar zu machen, dass aus dem Auspuff des H2-Autos nur harmloser Wasserdampf und reiner Sauerstoff kommen, verwandelt sich die ausgestoßene Luft in der Kampagne für den "Bubble Making Nexo" in lauter Seifenblasen, die bei allen Menschen für Überraschung und Freude sorgen, an denen das Auto vorbeidüst.Doch damit nicht genug: In der zweiten Hälfte des knapp 70-sekündigen Spots wird offenbart, dass sich in jeder der hübschen Seifenblasen auch noch Samen für Wildblumen befinden, die sich somit über die ganze Stadt und das Umland verteilen. Diese Guerilla-Gardening-Aktion ist auch der Namensgeber für die Kampagne mit dem assoziativen Titel "Life is in the Air".Als Global Digital Lead Agency für Hyundai verantwortet Jung von Matt/Spree seit April 2021 alle globalen Social-Media-Kanäle sowie die globale Website des südkoreanischen Autoherstellers. Die Zusammenarbeit umfasst auch den Social-Advertising-Etat sowie die Influencer- und PR-Aktivitäten.Wie das Kreativ- und Kunststudioim Auftrag von Hyundai und Jung von Matt den Mechanismus entwickelt hat, um direkt am Auspuffrohr des Nexo Seifenblasen aus dem Sauerstoff zu zaubern und mit winzigen Samen zu füllen, wird in einem längeren Behind-the-Scenes-Film gezeigt. In der Engineer Story von knapp viereinhalb Minuten kommen neben den Chefs von Neulant van Exel auch zwei Architekten und Designer zu Wort.Die Multimedia-Kampagne wird auf den globalen Hyundai-Kanälen bei Facebook, Instagram, Twitter und Youtube ausgespielt und schließt unter anderem Tipps zum so genannten "Bubble Gardening" für jedermann mit ein, der grundlegenden Kampagnenidee.Neben Jung von Matt/Spree zeichnet außerdem die Agenturfür die Kreation verantwortlich, die Produktion erfolgte in Kooperation vonmit Neulant van Exel und. hmb