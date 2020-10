So humorvoll will Kry Arzt-Muffel für Videosprechstunden begeistern

© Kry Mit humorvollen Print-Motiven und einem TV-Spot wirbt Kry für den virtuellen Arztbesuch

Das schwedische Healthcare-Start-up Kry nutzt die Corona-Zeit, um nun auch in Deutschland richtig durchzustarten. Schon seit einigen Wochen fallen in vielen Großstädten die Plakatwände mit dem Claim "Zum Arzt gehen, ohne zum Arzt zu gehen" ins Auge, die der erste Schritt in einer mit Jung von Matt/Spree entwickelten Launch-Kampagne sind. Im November sollen ein TV- Spot sowie Podcast-Spots und Printanzeigen folgen.