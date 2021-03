© Ebay HipHopper und TikTok-Creator @alixodernix forderte seine Community zum Duett auf und warb damit für Ebays B-Ware Center

Was zieht auf TikTok immer? Hiphop und Gewinnspiele! Ebay vereinte kurzerhand beides in seiner ersten Kampagne auf der Kurzvideo-Plattform, um die Bekanntheit seines B-Ware Center zu steigern. Dort gibt es neuwertige Vorführgeräte ebenso wie Retouren und Gebrauchtware zu Schnäppchenpreisen, was gerade für die junge Zielgruppe ohne allzu großes Eigenbudget interessant sein dürfte. Um die Gen Z zu erreichen, hat sich Ebay einen aufstrebenden HipHopper und TikTok Creator an Bord geholt, der seine Community zu einer Duett-Challenge aufforderte, bei der es eine Tonstudio-Ausstattung zu gewinnen gab.