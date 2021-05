Haribo verlegt Oldenburg zum Tropifrutti-Jubiläum in die Tropen

© Haribo Zum 40-Jahre-Jubiläum kehrt Haribos Tropifrutti ins Werbefernsehen zurück

Noch gibt es das Wetter nicht her, aber zumindest im Süßwarenregal beginnt der Sommer schon im Mai. Denn Haribo feiert das 40-Jahre-Jubiläum seiner Produktmarke Tropifrutti mit einer neuen Kampagne und Limited Editions. Es ist die erste Tropifrutti-Kampagne seit fünf Jahren. Und passend zum Thema gehen die Kinderstimmen in dem von Jung von Matt/Spree kreierten TV-Spot der Frage nach, wo die Tropen eigentlich liegen. Und ihre Suche beginnt in Oldenburg.