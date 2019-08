© Sparkasse Die Rapperin, Moderatorin und Autorin Nina Sonnenberg moderiert den Sparkassen-Podcast

Die Sparkasse präsentiert einen neuen Podcast: In "Reden ist Geld" geht es um Finanzen, allerdings jenseits klassischer Beratung. Stattdessen sollen in der Sendung interessante Menschen ihre Geschichten erzählen - und einen Blick in ihre Geldbörsen zulassen.