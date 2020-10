© Free Now Der Spot soll zeigen, was Free Now außer Taxis noch alles zu bieten hat

Dass MyTaxi zu Free Now umfirmierte, liegt nun schon ein Jahr zurück. Trotzdem erklärt die Marke in ihrer neuen Kampagne, dass der alte Name nicht mehr so recht gepasst hat. Inklusive eines kleinen Seitenhiebs auf einen Rivalen, der für das Tochterunternehmen von BMW und Daimler noch eine wichtige Rolle spielen könnte.